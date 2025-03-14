Порядок приема в вузы Министерство образования и науки предлагает изменить

Министерство образования и науки хочет изменить порядок приема в высшие учебные заведения. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что проект постановления кабмина подготовлен «в целях создания условий для реализации гарантированного конституционного права каждого на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в семейной форме образования».

В ведомстве напомнили, что Законом «Об образовании» определено — семейное образование это форма получения образования, доступная для всех обучающихся, предусматривающая изучение образовательной программы вне образовательной организации, при условии прохождения промежуточной, переводной и итоговой аттестации в соответствующей образовательной организации согласно государственному образовательному стандарту.

Минобразования предлагает исключить из состава грантовых комиссий представителей центрального или регионального органа управления образованием.

В порядок приема также вносится корректировка — уполномоченный орган будет иметь право изменять сроки регистрации абитуриентов в автоматизированной информационной системе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих ее бесперебойной работе.

Предлагается исключить норму о зачислении на внеконкурсной основе абитуриентов, имеющих сертификат «Алтын тамга» в связи с отменой данного вида тестирования.

В соответствии с требованиями об обязательном медицинском страховании предлагается включить в перечень документов, предоставляемых иностранными гражданами для зачисления в вуз, полис обязательного медицинского страхования.

Сроки зимнего приема в вузы предлагают продлить до 1 марта.