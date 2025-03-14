12:06
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Общество

Порядок приема в вузы Министерство образования и науки предлагает изменить

Министерство образования и науки хочет изменить порядок приема в высшие учебные заведения. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что проект постановления кабмина подготовлен «в целях создания условий для реализации гарантированного конституционного права каждого на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в семейной форме образования».

В ведомстве напомнили, что Законом «Об образовании» определено — семейное образование это форма получения образования, доступная для всех обучающихся, предусматривающая изучение образовательной программы вне образовательной организации, при условии прохождения промежуточной, переводной и итоговой аттестации в соответствующей образовательной организации согласно государственному образовательному стандарту.

Минобразования предлагает исключить из состава грантовых комиссий представителей центрального или регионального органа управления образованием.

В порядок приема также вносится корректировка — уполномоченный орган будет иметь право изменять сроки регистрации абитуриентов в автоматизированной информационной системе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих ее бесперебойной работе.

Предлагается исключить норму о зачислении на внеконкурсной основе абитуриентов, имеющих сертификат «Алтын тамга» в связи с отменой данного вида тестирования.

В соответствии с требованиями об обязательном медицинском страховании предлагается включить в перечень документов, предоставляемых иностранными гражданами для зачисления в вуз, полис обязательного медицинского страхования.

Сроки зимнего приема в вузы предлагают продлить до 1 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322780/
просмотров: 591
Версия для печати
Материалы по теме
Сокращение бакалавриата. Количество кредит-часов уменьшать не будут
Объявить временный мораторий на лицензирование новых частных вузов поручили МОиН
Мэр города Ош потребовал от ректоров вузов выделить деньги на развитие города
За три тура зимнего приема в вузы зачислено 308 абитуриентов
Нацкомиссия по госязыку требует обучать в вузах на кыргызском языке
Акылбек Жапаров обсудил с ректорами вузов успехи в рейтинге QS Asia 2025
Еще пяти университетам Кыргызстана придадут особый статус
На кыргызско-российском форуме в Бишкеке договорились о студенческом обмене
Кабмин хочет выделить по $1 миллиону вузам для оснащения лабораториями
Почти 200 студентов из Кыргызстана поступили в вузы Сибири
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
14 марта, пятница
12:01
Депутатам Жогорку Кенеша могут выделять служебные автомобили Депутатам Жогорку Кенеша могут выделять служебные автом...
12:00
Цены в Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют
11:53
Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
11:50
В Баткене дан старт строительству домов для переселения жителей села Достук
11:43
Ввести в школах предмет по вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша