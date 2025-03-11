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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Кыргызстанцы не должны унижаться, убирая чужой город — Догдуркуль Кендирбаева

«Наша общая задача — дать достойное образование каждому кыргызстанцу, чтобы люди могли жить достойно. Они не должны унижаться, убирая чужой город», — заявила сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, если сегодня не сделаем трансформацию системы образования, то «завтра все равно придем к этому».

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«Из 193 стран мира более 150 перешли на 12-летнее образование. 150 государств не признают наш аттестат. Наше образование основано на даче знаний, дети ими владеют, но на практике применять их не могут. У более 60 процентов детей нет математической грамотности. Качественное образование начинается со школьной скамьи. Без этого невозможна качественная вузовская, академическая система», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

Она отметила, что подрастающее поколение должно владеть многими навыками, в том числе цифровыми, и уметь критически мыслить, анализировать, прежде чем принимать решение.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование на 2025/26 учебный год планируется ряд новшеств. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322420/
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