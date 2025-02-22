Влияние климата. В Кыргызстане изменят подход к управлению посевными угодьями

Кыргызстан запускает инициативу «Озеленение экономики: знать больше, действовать лучше, повышать результаты». Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Этот совместный проект ФАО и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) направлен на изменение подхода к планированию и управлению посевными угодьями с использованием современной геоинформационной системы для мониторинга полей.
Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике КР, обеспечив в 2024 году, по данным Нацстаткома, около 9 процентов ВВП и занятость более 17 процентов трудоспособного населения.
Cогласно Парижскому соглашению, наша республика обязалась к 2030-му сократить выбросы парниковых газов на 15,97 процента.
«Краеугольным камнем инициативы являются разработка и внедрение ГИС-системы мониторинга посевных угодий — передовой цифровой платформы, предназначенной для поддержки принятия научно обоснованных решений в области сельскохозяйственного землепользования. Система будет управляться и размещаться в Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии и использоваться Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также предприятиями агропромышленного комплекса», — отмечают в ФАО.
Благодаря предоставлению информации об экологических и агрономических аспектах в реальном времени эта система поможет фермерам и другим заинтересованным сторонам повысить эффективность своей работы и снизить негативное влияние на окружающую среду.
Инициатива также включает разработку бесплатного приложения для фермеров под названием AgroMap, финансируемого Министерством цифрового развития, для донесения информации с платформы на места.
ГИС-система мониторинга посевных угодий обеспечит:
- определение посевных культур и эффективность использования земли;
- оценку потенциального уровня продуктивности и агроэкологических сдвигов;
- мониторинг севооборота и устойчивое водопользование;
- прогнозирование урожайности на ранних стадиях и оценку ирригации;
- расширенную интеграцию с национальным земельным кадастром.
Благодаря использованию данных и учету климатических особенностей проект поможет сельским общинам адаптироваться к изменению климата, укрепит цепочки поставок агробизнеса и поспособствует экономическому росту, уверены в ФАО.