Влияние климата. В Кыргызстане изменят подход к управлению посевными угодьями

Кыргызстан запускает инициативу «Озеленение экономики: знать больше, действовать лучше, повышать результаты». Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Этот совместный проект ФАО и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) направлен на изменение подхода к планированию и управлению посевными угодьями с использованием современной геоинформационной системы для мониторинга полей.

Это поможет развивать климатически устойчивое сельское хозяйство и укреплять продовольственную безопасность страны.

Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике КР, обеспечив в 2024 году, по данным Нацстаткома, около 9 процентов ВВП и занятость более 17 процентов трудоспособного населения.

Cогласно Парижскому соглашению, наша республика обязалась к 2030-му сократить выбросы парниковых газов на 15,97 процента.

Сельское хозяйство, на долю которого приходится примерно треть национальных выбросов, является одним из основных направлений в достижении этих климатических целей.

«Краеугольным камнем инициативы являются разработка и внедрение ГИС-системы мониторинга посевных угодий — передовой цифровой платформы, предназначенной для поддержки принятия научно обоснованных решений в области сельскохозяйственного землепользования. Система будет управляться и размещаться в Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии и использоваться Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также предприятиями агропромышленного комплекса», — отмечают в ФАО.

Благодаря предоставлению информации об экологических и агрономических аспектах в реальном времени эта система поможет фермерам и другим заинтересованным сторонам повысить эффективность своей работы и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Инициатива также включает разработку бесплатного приложения для фермеров под названием AgroMap, финансируемого Министерством цифрового развития, для донесения информации с платформы на места.

ГИС-система мониторинга посевных угодий обеспечит:

определение посевных культур и эффективность использования земли;

оценку потенциального уровня продуктивности и агроэкологических сдвигов;

мониторинг севооборота и устойчивое водопользование;

прогнозирование урожайности на ранних стадиях и оценку ирригации;

расширенную интеграцию с национальным земельным кадастром.

Благодаря использованию данных и учету климатических особенностей проект поможет сельским общинам адаптироваться к изменению климата, укрепит цепочки поставок агробизнеса и поспособствует экономическому росту, уверены в ФАО.