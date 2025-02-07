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Общество

В музее «Сулайман-Тоо» проводят бесплатную экскурсию по главному залу и пещере

В Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» решили провести бесплатную экскурсию по главному выставочному залу и пещере.

Организаторы приглашают всех желающих воспользоваться услугой и посетить музей. Бесплатный вход будет действовать до 1 марта.

Национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» — один из крупнейших музеев Кыргызстана. Он расположен в Оше в уникальном сооружении пещерного комплекса горы Сулайман-Тоо. Комплекс основан в 1949 году как Ошский областной краеведческий музей. C 10 апреля 2004-го имеет современное название.

Нынешнее здание музея построено в советское время, в 1978 году, в честь празднования 3-тысячелетия южной столицы. Оно высечено внутри горы Сулайман-Тоо, которая в 2009-м стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собрание музея насчитывает около 35 тысяч предметов археологии и этнографии, кустарного промысла, живописи, скульптуры и графики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319265/
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