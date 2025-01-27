Разработка технико-экономического обоснования строительства канатной дороги, которую планируется запустить по проспекту Манаса, завершена. Об этом сегодня на коллегии муниципалитета по итогам 2024 года сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

По его словам, ведутся переговоры с инвесторами.

«Проект будет иметь туристическую привлекательность и станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Бишкека», — отметил градоначальник.

Напомним, в мэрии столицы сообщали, что 30 января прошлого года в штаб-квартире Bartholet Swiss — мирового лидера в области канатно-дорожных систем — состоялась встреча мэра Айбека Джунушалиева с владельцем компании Роландом Бартолетом. По ее итогам подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке.

На разработку ТЭО канатной дороги над проспектом Манаса/Чингиза Айтматова выделили $300 тысяч.