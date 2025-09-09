В Ала-Арче идет установка канатной дороги

В социальных сетях опубликовано видео, на котором запечатлен процесс установки канатной дороги (фуникулера) в районе «Разбитого сердца» в ущелье Ала-Арча. Работы по монтажу конструкций продолжаются, и, по предварительным данным, проект находится на стадии активной реализации.

По замыслу властей, высота верхней станции составит 2 тысячи 490 метров над уровнем моря, перепад высоты между станциями — 326 метров, а средний наклон каната — 35 градусов. Время в пути на канатной дороге составит 4,6 минуты, а количество кабинок — 16.

«Канатная дорога обеспечит быстрый и удобный способ доставки к самым отдаленным и живописным уголкам парка», — отметили в администрации.

Завершение строительства запланировано на осень 2025 года.