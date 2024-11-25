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Общество

В двух микрорайонах Бишкека временно отключили отопление

В двух микрорайонах Бишкека временно отключили отопление.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с устранением свища на участке тепловой сети к микрорайону «Учкун» подача отопления временно приостановлена. Горячее водоснабжение есть.

Подачу отопления планируется восстановить ориентировочно к 18.00.

Отключены дома № 8/2, 9, 8, 12, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 24б, улица Уч-Тулга, 15, 54, 49, улица Казан Булак, 10, улица Ауэзова, 6/1, 6/2, 8, 6, улица Сатыбалдиева, 97. 

С 9.00 до 20.00 будут временно отключены отопление и горячее водоснабжение в микрорайоне «Восток-5» из-за замены старого участка тепловой сети, что предусмотрено планом перекладок на 2024 год.

Отключение коснется домов № 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19 в микрорайоне «Восток-5», а также домов по проспекту Чуй, 30, 32, 34.

Кроме того, горячая вода и отопление будут временно отключены в Школе олимпийского резерва (микрорайон «Восток-5», 20/3) и детском саду № 59 (микрорайон «Восток-5», 18/1).

МП «Бишкектеплосеть» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и благодарит за терпение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312139/
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