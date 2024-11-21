Обращение девочек-сирот. Камчыбек Ташиев поручил дать две квартиры сестрам

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев принял девочек-сирот, которые обратились к нему с просьбой оказать содействие в восстановлении их прав на дом. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Отметим, 20 ноября в адрес главы Госкомитета через социальные сети обратились сестры Максатбековы. 20-летняя Асель рассказала, что у них хотят отобрать дом, доставшийся в наследство от матери, умершей после продолжительной болезни в 2023 году. Отец семейства скончался в 2005 году в результате ДТП.

В ходе выяснения причин обращения установлено, что мать девочек Нургуль Давлетова проживала в доме на улице Чимкентской с 2001 года и по договору с владельцем дома Сапегиным (умер в 2021 году) обязалась выкупить его в течение нескольких лет.

В 2008-м дом был выкуплен Нургуль Давлетовой у прежнего владельца за $3 тысячи (эквивалентно 114 тысячам сомов), что в установленном порядке оформлено и нотариально заверено.

Однако после направления документов в Государственный регистрационный орган регистрация сделки по неизвестным причинам не произведена. Но в архиве Госрегистра данный договор есть.

После смерти Сапегина на дом в качестве наследниц стали претендовать его жена и дочь. Они оформили соответствующие документы, вступили в наследство и продали дом гражданке КР К. Абыкановой. Последняя потребовала от сестер Максатбековых освободить дом.

Глава ГКНБ поручил решить жилищный вопрос семьи Максатбековых в соответствии с законодательством в кратчайшие сроки, учитывая сложившиеся жизненные обстоятельства.

Следует отметить, что допущены грубейшие ошибки со стороны Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество (Госрегистра), так как юридические документы на дом не зарегистрировали вовремя в реестре, что позволило провести повторные продажи дома предыдущими хозяевами. Это свидетельствует об отсутствии вины сестер Максатбековых.

В связи с этим дано поручение срочно решить жилищный вопрос сестер, учитывая наличие строящегося рядом с их жильем многоэтажного дома.

Проведены переговоры со строительной компанией о предоставлении двух трехкомнатных квартир двум сестрам.

Принятое решение контролируют сотрудники по поручению председателя ГКНБ КР.

Таким образом, решены все вопросы, связанные с жилищно-бытовой проблемой сестер Максатбековых.