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Общество

В Аламединском районе государству вернули детсад стоимостью 101 миллион сомов

ГКНБ вернул государству детский сад, расположенный в селе Октябрьском Аламединского района, общей площадью 1,236 гектара и оценочной стоимостью 101 миллион 843 тысячи сомов. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Установлено, что в 2000 году решением Арбитражного суда АО «Эдельвейс-трикотаж» признано банкротом с последующей ликвидацией. В связи с этим указанный детсад с прилегающей территорией передан на баланс Октябрьского айыл окмоту. Однако в настоящее время социальный объект находился в частной собственности и использовался не по назначению (перепрофилирован под швейный цех).

В ГКНБ отметили, что в 2008-м, несмотря на существующие нормативно-правовые акты, запрещающие отчуждение социальных объектов инфраструктуры, детский сад незаконно передан в частную собственность и перепрофилирован под производственный объект.

«30 сентября 2024 года собственники объекта недвижимости, осознав незаконность владения имуществом, на добровольной основе передали детсад на баланс Октябрьского айыл окмоту», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311309/
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