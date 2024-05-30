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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня показывают два мультфильма, драму о трех женщинах с разных концов света, чьи жизни неожиданно оказываются связаны между собой, и участника кинофестиваля в Торонто — вестерн о событиях 1860-х годов.

«Пушистый вояж» (мультфильм)

Двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют хозяев во время переезда. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно, только действуя сообща.

«Заклятье. Мертвые воды» (ужасы)

По древнему преданию, вода в проклятом озере отделяет потусторонний мир от мира реального. Демон из потустороннего мира, управляя водой, хочет вселиться в сестру девушки, чтобы разорвать границу миров. Если это произойдет, ее душа навсегда останется в царстве мертвых.

«Мертвые не причиняют боли» (вестерн)

Мечты прекрасной Вивиан и ее мужа Хольгера о светлом будущем разрушаются войной, разлучая и бросая их в опасный мир, где каждый сам за себя. В эти сложные времена, через месть и прощение, они пытаются сохранить свою любовь.

«Сплетение судеб» (драма)

Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезный диагноз вмешивается в ее планы. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.

«Незнакомцы. Начало» (ужасы)

Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.

«Суперпташки: улетная миссия» (мультфильм)

Птичка Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295233/
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