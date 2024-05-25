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Общество

Драматические мини-сериалы, комедии и ситком. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут новинки, а также продолжение уже полюбившихся проектов. Среди них драматический мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем, третий сезон «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером, а также комедия с Харриет Дайер.

1
«Восстание Феникса» (третий сезон, 28 мая)

В одной из школ Уэст-Мидлендс группа подростков из разных стран делает первые шаги по возвращению в учебное заведение после исключения.

2
«Жизнь, которую ты хотел» (29 мая)

Новый шестисерийный итальянский мини-сериал исследует сложности взаимоотношений и тайны прошлого, которые всплывают на поверхность. Действие происходит в живописном городке Лечче и разворачивается вокруг Глории, чья спокойная жизнь переворачивается с ног на голову из-за возвращения старого друга.

3
Geek Girl (30 мая)

Десятисерийный британский сериал, сочетающий в себе юмор и драму, рассказывает неожиданную историю Харриет Мэннерс, подростка, попавшего в жестокий мир моды.

4
«Колин из бухгалтерии» (второй сезон, 30 мая)

Эшли (Харриет Дайер) и Гордон (Патрик Браммелл) — два одиноких и сложных человека, которых свели вместе автомобильная авария и раненая собака. Небезупречные, но забавные люди выбирают друг друга и проявляют смелость, чтобы показать свое истинное «я», душевные шрамы и все остальное, пока они идут по жизни вместе.

5
«Мы — Lady Parts» (второй сезон, 30 мая)

Анархическая и дерзкая музыкальная комедия о мусульманской женской панк-группе под названием Lady Parts, которая стремится найти ведущую гитаристку и как следует зажечь на концертном выступлении.

6
«Нарушители» (третий сезон, 30 мая)

Семь преступников из разных слоев общества отбывают наказание в Бристоле, выполняя общественные работы. Сначала они кажутся совершенно типичными представителями своего круга, но постепенно история каждого раскрывает его личность и прошлое, и однажды им придется объединиться, чтобы защитить одного из своих от банды.

7
«Эрик» (30 мая)

Нью-Йорк, 1980-е. У кукольника Винсента пропадает сын. Раздавленный горем отец находит утешение в беседах с Эриком — монстром, живущим под кроватью его ребенка.

8
«Мэр Кингстауна» (третий сезон, 2 июня)

В центре сюжета — семья Макласки, члены которой живут в Мичигане и зарабатывают тем, что ведут тюремный бизнес. Однако из-за власти коррупционеров и социального неравенства в городе сложно восстановить справедливость. Именно Макласки попытаются восстановить порядок.

  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294832/
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