Закрытие и ремонт улиц в Бишкеке. Новые схемы движения общественного транспорта

В Бишкеке 26 мая начнется капитальный ремонт улиц Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева) и Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова). Одновременно с этим изменят маршруты общественного транспорта.
Троллейбусы:
Маршруты троллейбусов № 6 и 10 временно закроют.
Вместо них появятся новые троллейбусные маршруты:
№ 3 — от завода имени Фрунзе до микрорайона «Аламедин-1»;
№ 15 — от микрорайона «Асанбай» до микрорайона «Аламедин-1».
Кроме того, частично изменят схему движения троллейбуса № 11. Его перенаправят по следующим улицам: Ахунбаева, Тыналиева, Масалиева («Верхний Джал»).
Схемы движения троллейбусов:
Частично изменят и автобусные маршруты:
- № 6 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
- № 9 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
- № 49 — по улице Токтоналиева до улицы Масалиева, по улице Жукеева-Пудовкина на улицу Суеркулова;
- № 51 — по улице Масалиева и проспекту Чингиза Айтматова;
- № 52 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Жаманбаева и Токтоналиева;
- № 55 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Суеркулова;
- № 56 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;
- № 100 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Жаманбаева и Малдыбаева;
- № 103 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;
- № 146 — по улице Жукеева-Пудовкина;
- № 152 — по улицам Токтоналиева и Медерова;
- № 10 — по улицам Айни и Токтоналиева;
- № 11 — по улицам Токтоналиева и Айни;
- № 31 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева.
Схемы движения автобусов:
Микроавтобусы:
- № 101 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева;
- № 131 — по улицам Ахунбаева, Малдыбаева до улицы Суеркулова и обратно;
- № 150 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
- № 199 — по улицам Сухэ-Батора, Юнусалиева и Карасаева;
- № 200 — по улицам Токтоналиева и Жаманбаева;
- № 201 — по проспекту Айтматова, улицам Жаманбаева и Токтоналиева;
- № 252 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
- № 295 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
- № 104 — по улицам Малдыбаева и Жаманбаева;
- № 106 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
- № 130 — по проспекту Айтматова, улицам Айни (Сухомлинова) и Токтоналиева;
- № 132 — по улицам Токтоналиева, Сухомлинова (Айни), Жукеева-Пудовкина, Суеркулова;
- № 136 — по улицам Токтоналиева и Жаманбаева;
- № 175 — по улицам Масалиева и Жукеева-Пудовкина;
- № 202 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токомбаева;
- № 204 — по улицам Жаманбаева и Токтоналиева;
- № 215 — по улицам Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Токтоналиева и Айни.
Схемы движения микроавтобусов:
Мэрия столицы во избежание дорожных заторов рекомендует горожанам заранее планировать свой маршрут и пользоваться общественным транспортом вместо личного.