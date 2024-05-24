Закрытие и ремонт улиц в Бишкеке. Новые схемы движения общественного транспорта

В Бишкеке 26 мая начнется капитальный ремонт улиц Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева) и Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова). Одновременно с этим изменят маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы: Маршруты троллейбусов № 6 и 10 временно закроют. Вместо них появятся новые троллейбусные маршруты: № 3 — от завода имени Фрунзе до микрорайона «Аламедин-1»;

№ 15 — от микрорайона «Асанбай» до микрорайона «Аламедин-1». Кроме того, частично изменят схему движения троллейбуса № 11. Его перенаправят по следующим улицам: Ахунбаева, Тыналиева, Масалиева («Верхний Джал»).

Схемы движения троллейбусов:

Частично изменят и автобусные маршруты: № 6 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;

№ 9 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;

№ 49 — по улице Токтоналиева до улицы Масалиева, по улице Жукеева-Пудовкина на улицу Суеркулова;

№ 51 — по улице Масалиева и проспекту Чингиза Айтматова;

№ 52 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Жаманбаева и Токтоналиева;

№ 55 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Суеркулова;

№ 56 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;

№ 100 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Жаманбаева и Малдыбаева;

№ 103 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;

№ 146 — по улице Жукеева-Пудовкина;

№ 152 — по улицам Токтоналиева и Медерова;

№ 10 — по улицам Айни и Токтоналиева;

№ 11 — по улицам Токтоналиева и Айни;

№ 31 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева.

Схемы движения автобусов:

Микроавтобусы: № 101 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева;

№ 131 — по улицам Ахунбаева, Малдыбаева до улицы Суеркулова и обратно;

№ 150 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;

№ 199 — по улицам Сухэ-Батора, Юнусалиева и Карасаева;

№ 200 — по улицам Токтоналиева и Жаманбаева;

№ 201 — по проспекту Айтматова, улицам Жаманбаева и Токтоналиева;

№ 252 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;

№ 295 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;

№ 104 — по улицам Малдыбаева и Жаманбаева;

№ 106 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;

№ 130 — по проспекту Айтматова, улицам Айни (Сухомлинова) и Токтоналиева;

№ 132 — по улицам Токтоналиева, Сухомлинова (Айни), Жукеева-Пудовкина, Суеркулова;

№ 136 — по улицам Токтоналиева и Жаманбаева;

№ 175 — по улицам Масалиева и Жукеева-Пудовкина;

№ 202 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токомбаева;

№ 204 — по улицам Жаманбаева и Токтоналиева;

№ 215 — по улицам Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Токтоналиева и Айни.

Схемы движения микроавтобусов:

Мэрия столицы во избежание дорожных заторов рекомендует горожанам заранее планировать свой маршрут и пользоваться общественным транспортом вместо личного.