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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Закрытие и ремонт улиц в Бишкеке. Новые схемы движения общественного транспорта

В Бишкеке 26 мая начнется капитальный ремонт улиц Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева) и Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова). Одновременно с этим изменят маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы:

Маршруты троллейбусов № 6 и 10 временно закроют.

Вместо них появятся новые троллейбусные маршруты:

№ 3 — от завода имени Фрунзе до микрорайона «Аламедин-1»;
№ 15 — от микрорайона «Асанбай» до микрорайона «Аламедин-1».

Кроме того, частично изменят схему движения троллейбуса № 11. Его перенаправят по следующим улицам: Ахунбаева, Тыналиева, Масалиева («Верхний Джал»).

Схемы движения троллейбусов:

Частично изменят и автобусные маршруты:

  • № 6 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
  • № 9 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
  • № 49 — по улице Токтоналиева до улицы Масалиева, по улице Жукеева-Пудовкина на улицу Суеркулова;
  • № 51 — по улице Масалиева и проспекту Чингиза Айтматова;
  • № 52 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Жаманбаева и Токтоналиева;
  • № 55 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Суеркулова;
  • № 56 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;
  • № 100 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Жаманбаева и Малдыбаева;
  • № 103 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;
  • № 146 — по улице Жукеева-Пудовкина;
  • № 152 — по улицам Токтоналиева и Медерова;
  • № 10 — по улицам Айни и Токтоналиева;
  • № 11 — по улицам Токтоналиева и Айни;
  • № 31 — по проспекту Чингиза Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева.

Схемы движения автобусов:

Микроавтобусы:

  • № 101 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева;
  • № 131 — по улицам Ахунбаева, Малдыбаева до улицы Суеркулова и обратно;
  • № 150 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
  • № 199 — по улицам Сухэ-Батора, Юнусалиева и Карасаева;
  • № 200 — по улицам Токтоналиева и Жаманбаева;
  • № 201 — по проспекту Айтматова, улицам Жаманбаева и Токтоналиева;
  • № 252 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
  • № 295 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
  • № 104 — по улицам Малдыбаева и Жаманбаева;
  • № 106 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
  • № 130 — по проспекту Айтматова, улицам Айни (Сухомлинова) и Токтоналиева;
  • № 132 — по улицам Токтоналиева, Сухомлинова (Айни), Жукеева-Пудовкина, Суеркулова;
  • № 136 — по улицам Токтоналиева и Жаманбаева;
  • № 175 — по улицам Масалиева и Жукеева-Пудовкина;
  • № 202 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токомбаева;
  • № 204 — по улицам Жаманбаева и Токтоналиева;
  • № 215 — по улицам Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Токтоналиева и Айни.

Схемы движения микроавтобусов:

Мэрия столицы во избежание дорожных заторов рекомендует горожанам заранее планировать свой маршрут и пользоваться общественным транспортом вместо личного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294888/
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