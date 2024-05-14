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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке на ремонт закроют улицы Байтика Баатыра и Ахунбаева

В Бишкеке с 18 мая некоторые улицы будут закрыты на ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Закроют улицу Байтика Баатыра от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова и улицу Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы Малдыбаева.

На них будут обновлены асфальтовое покрытие дорог, бордюры, расширены и выровнены отдельные участки дорог и уложен щебеночно-мастичный асфальт.

В муниципалитете отметили, что улица Байтика Баатыра от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу и улица Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы Жукеева-Пудовкина будут реабилитированы в несколько этапов.

«В последний раз реабилитационные работы на этих улицах проводились в 2001-2003 годах», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в 2024-м планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.

Список:

  • проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;
  • улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
  • улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;
  • проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293882/
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