Развитие аграрных кластеров в Кыргызстане. Изменены условия выдачи кредитов

На кредитование агропромышленного кластера выделено 17 миллиардов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, 12,8 миллиарда сомов выделено на развитие 18 кластеров. На лизинг сельскохозяйственной техники и племенного скота предусмотрено 4,2 миллиарда сомов.

Также вынесены некоторые изменения в условия выделения средств:

если раньше один агрегатор мог стать членом только одного кластера и получить кредит до 150 миллионов сомов, то теперь один может стать членом нескольких кластеров и получить кредит до 300 миллионов сомов;

если ранее требовался договор между агрегаторами и членами кластеров, то договор на поставку органического производства и куриных яиц для субъектов кластера больше не требуется;

если раньше агрегатором могли быть только предприятия, имеющие опыт работы не менее трех лет, то теперь в предложении совета по кластерному развитию указан подтвержденный источник дохода;

если ранее проект реализовывал только ОАО «Айыл Банк», то с 2024 года лизинговые операции дополнительно начнет осуществлять ОАО «РСК Банк».

«Диверсификация и модернизация агропромышленного комплекса через развитие кластеров будут способствовать повышению производительности, качества продукции, снижению затрат и повышению экспортного потенциала. Это также будет способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению социально-экономического развития сельских районов», — говорится в сообщении.