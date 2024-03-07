Отключать свет в Кыргызстане перестанут с 11 марта, если будет тепло

С 11 марта, возможно, кыргызстанцам перестанут отключать электроэнергию в часы утренних и вечерних нагрузок. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, энергетики отключают свет только в том случае, если в системе не хватает действующих мощностей. Если она справляется, то отключений нет.

«Если сейчас идет потребление в 3 тысячи мегаватт мощности, то мы только 300 мегаватт ограничиваем. Это только 10 процентов. Сейчас на улице становится теплее. По сравнению с прошлым днем потребление стало на 80 мегаватт меньше. Потеплело, люди начали отключать обогреватели. Завтра потребление еще будет снижаться. День тому назад мы ограничивали подачу электроэнергии утром и вечером, сегодня утром мы не стали отключать. Наша система смогла выработать столько электроэнергии, сколько идет потребление. К 10-11 марта дневная температура будет +16 градусов днем и +6 градусов ночью. Уже электроэнергии будет меньше расходоваться», — сказал Таалайбек Ибраев.