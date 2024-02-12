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Общество

Кыргызстан намерен закупать лекарства напрямую у заводов-производителей России

Кыргызстан в ближайшее время планирует начать закупать лекарственные препараты напрямую у российских заводов-производителей. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

«Наши специалисты уже ездили договариваться на российские заводы. 14 февраля с этой целью еду в Новосибирск, после чего в Москве встречусь с представителями фармацевтических компаний и директорами заводов. Мы будем обсуждать с ними вопросы о двустороннем сотрудничестве», — сказал он.

По его словам, в ноябре 2023 года в республику приезжал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, с которым вопрос поставок лекарств детально обсуждался.

«Мы будем закупать лекарства у производящих их заводов. Министр здравоохранения РФ передал мне список лекарств, которые выпускаются в России», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

Чиновник пояснил, что закупать препараты республика намерена в связи с созданием госпредприятия «Кыргызфармация», в ведении которого находится сеть госапетек.

Как пояснил глава Минздрава, государство при создании «Кыргызфармации» не ставило своей целью заработать на открытии сети госаптек. «К цене производителя мы добавляем лишь 5 процентов, поскольку нам надо платить людям зарплату и оплачивать другие соответствующие расходы. В то же время частные аптеки добавляют 25-30 процентов, а иногда и 50 процентов к себестоимости лекарств», — пояснил он.

По сведениям министра здравоохранения КР, в течение 30 лет частные фармацевтические компании республики самостоятельно регулировали цены на рынке. В результате на средства, выделяемые государством для стационаров на лечение больных, приобретались препараты по завышенным ценам, а «необходимые в малом количестве препараты» частникам вообще не привозили, хотя «нужда в них имеется». «Учитывая все эти минусы, было создано предприятие «Кыргызфармация», чтобы лекарственные средства закупались у производителей и цены на них автоматически на 25-30 процентов становились ниже», — уточнил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286524/
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