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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень умеренный

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на 48-м месте.

В 18.00 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 65 (AQI).

Посольство США в Кыргызстане также установило станцию. Информация обновляется каждый час. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «умеренный» — 73 (AQI).

Узнать качество воздуха можно и на сайте Гидрометеорологической службы. Информация обновляется ежечасно.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254976/
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