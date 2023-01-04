Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень умеренный

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на 48-м месте.

В 18.00 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 65 (AQI).

Посольство США в Кыргызстане также установило станцию. Информация обновляется каждый час. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «умеренный» — 73 (AQI).

Узнать качество воздуха можно и на сайте Гидрометеорологической службы. Информация обновляется ежечасно.