Совет судей просит президента уволить глав Тонского и Ленинского райсудов

Совет судей предложил президенту Садыру Жапарову уволить судей Тонского и Ленинского райсудов. Об этом говорится на сайте совета.

На основании заключения дисциплинарной комиссии Совет судей удовлетворил представление председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова о принятии мер в отношении бывшего председателя Тогуз-Тороуского районного суда Джалал-Абадской области, а ныне председателя Тонского районного суда Иссык-Кульской области Ниматиллы Каримбекова и судьи Ленинского райсуда Бишкека Жамили Туражановой.

Совет судей предложил главе государства досрочно освободить их от занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что глава Тонского райсуда Ниматилла Каримбеков приходит на работу в пьяном виде и не исполняет добросовестно свои обязанности.

В совете отметили, что в отношении судьи Первомайского районного суда столицы Нурдина Ибраимова и судьи Кеминского районного суда Чуйской области Аманбека Толонбаева применили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Председателю Кара-Бууринского районного суда Таласской области Гульмире Бапановой вынесли замечание.