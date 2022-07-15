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Общество

Мэрия Бишкека объявила повторный тендер на приобретение автобусов

Мэрия Бишкека объявила повторный тендер на приобретение автобусов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, 1 июля МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» объявило тендер на закупку 100 пассажирских автобусов методом неограниченных закупок.

В конкурсе приняли участие четыре компании, в том числе местный производитель — ОсОО «Белес Кей Джи».

В мэрии отметили, что комиссия ранее отклонила тендерные заявки всех участников и признала конкурс несостоявшимся.

«Причина — в конкурсных заявках участников выявлены существенные недостатки, которые не отвечают установленным требованиям технического задания (технические параметры автобусов) и конкурсной документации», — сказали там, добавив, что объявлен повторный тендер на сайте www.tenders.kg на закупку 100 пассажирских автобусов.

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Вскрытие тендерных документов планируется 21 июля. По итогам тендера будет составлен контракт с выигравшей компанией.

В муниципалитете подчеркнули, что ранее между ОсОО «Белес Кей Джи» и департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подписан меморандум о намерении приобрести у местного производителя пять автобусов для «начального испытания качества изготовленной техники».

«Работа с компанией в рамках подписанного меморандума по приобретению автобусов продолжается», — заключили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239768/
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