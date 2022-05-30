Обратился к президенту. Алымкадыр Бейшеналиев хочет уволить своих заместителей

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев занес представление президенту Садыру Жапарову на увольнение своих заместителей. Об этом чиновник сообщил 24.kg.

Он добавил, что в документе есть также фамилии директора департамента лекарственных средств и медизделий Нурдина Кагаздиева и директора Национального центра фтизиатрии Мадамина Каратаева.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что ранее дал представление на увольнение в кабмин, однако там получил отказ.