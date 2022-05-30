Обратился к президенту. Алымкадыр Бейшеналиев хочет уволить своих заместителей

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев занес представление президенту Садыру Жапарову на увольнение своих заместителей. Об этом чиновник сообщил 24.kg.
Он добавил, что в документе есть также фамилии директора департамента лекарственных средств и медизделий Нурдина Кагаздиева и директора Национального центра фтизиатрии Мадамина Каратаева.
Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что ранее дал представление на увольнение в кабмин, однако там получил отказ.
Ранее на пресс-конференции заместители министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов, Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев выступили с обращением на имя президента Садыра Жапарова и главы кабмина Акылбека Жапарова. Медики просили рассмотреть соответствие Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности.
В свою очередь министр заявил, что его заместители некомпетентны и «алкоголики».
Алымкадыр Бейшеналиев сказал, что не планирует увольнять своих заместителей. «Я это сделать не могу, это прерогатива главы кабмина», — добавил он.
На той пресс-конференции с критикой выступили и сотрудники центрального аппарата. Министр их уволил. Чиновник добавил, что увольнение заведующих отделами не связано с критикой в его адрес.