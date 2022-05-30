19:23
USD 87.30
EUR 95.38
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Обратился к президенту. Алымкадыр Бейшеналиев хочет уволить своих заместителей

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев занес представление президенту Садыру Жапарову на увольнение своих заместителей. Об этом чиновник сообщил 24.kg.

Он добавил, что в документе есть также фамилии директора департамента лекарственных средств и медизделий Нурдина Кагаздиева и директора Национального центра фтизиатрии Мадамина Каратаева.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что ранее дал представление на увольнение в кабмин, однако там получил отказ.

Ранее на пресс-конференции заместители министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов, Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев выступили с обращением на имя президента Садыра Жапарова и главы кабмина Акылбека Жапарова. Медики просили рассмотреть соответствие Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности.

В свою очередь министр заявил, что его заместители некомпетентны и «алкоголики».

Алымкадыр Бейшеналиев сказал, что не планирует увольнять своих заместителей. «Я это сделать не могу, это прерогатива главы кабмина», — добавил он.

На той пресс-конференции с критикой выступили и сотрудники центрального аппарата. Министр их уволил. Чиновник добавил, что увольнение заведующих отделами не связано с критикой в его адрес.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235224/
просмотров: 4188
Версия для печати
Материалы по теме
«Алтын балалык» ждет детей. Чем занят экс-глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев
Верховный суд встал на сторону уволенных Алымкадыром Бейшеналиевым чиновников
Дело Алымкадыра Бейшеналиева. Советницу бывшего главы Минздрава оправдали
Алмазбек Исманкулов отказался от иска к Алымкадыру Бейшеналиеву
Алымкадыр Бейшеналиев может пожаловаться на ход следствия в МВД — генпрокурор
У Бейшеналиева друг — президент, поэтому он на свободе. Что делать другим?
Декларации-2021. Какое имущество указал один из богатейших людей Кыргызстана
Все уголовные дела в отношении Алымкадыра Бейшеналиева прекращены
Алмазбек Исманкулов прокомментировал судебный иск к Алымкадыру Бейшеналиеву
Алмазбек Исманкулов подал в суд на экс-главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева
Популярные новости
Грубят и&nbsp;задают нелепые вопросы. Что студенту из&nbsp;Пакистана не&nbsp;нравится в&nbsp;Бишкеке Грубят и задают нелепые вопросы. Что студенту из Пакистана не нравится в Бишкеке
Аномальная жара.&nbsp;18&nbsp;июня побило рекорд метеонаблюдений Аномальная жара. 18 июня побило рекорд метеонаблюдений
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;19&nbsp;июня: жарко будет даже ночью Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июня: жарко будет даже ночью
На&nbsp;пляжах Чолпон-Аты демонтирована большая часть заборов пансионатов На пляжах Чолпон-Аты демонтирована большая часть заборов пансионатов
Бизнес
Абоненты MEGA о&nbsp;преимуществах MegaPay Абоненты MEGA о преимуществах MegaPay
Удобная оплата госуслуг на&nbsp;портале &laquo;Түндүк&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; Удобная оплата госуслуг на портале «Түндүк» через кошелек «О!Деньги»
Beeline призывает убедиться, что ваш номер под защитой Beeline призывает убедиться, что ваш номер под защитой
Банк KICB провел церемонию начала строительства будущего филиала в&nbsp;Нарыне Банк KICB провел церемонию начала строительства будущего филиала в Нарыне
22 июня, четверг
19:00
Цифра дня. 669 единиц техники закупят для дорожников в 2023 году Цифра дня. 669 единиц техники закупят для дорожников в ...
18:47
Дело Адахана Мадумарова. Жогорку Кенеш принял решение
18:30
23 июня: где в регионах отключат свет
18:20
Дело Мадумарова. Участники митинга требуют от депутатов не поддерживать ГП
18:06
Дело Мадумарова. На Старой площади Бишкека собираются сторонники депутата