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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Генеральный директор СЭЗ «Бишкек» подал в суд на журналистов

Генеральный директор СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров подал в суд на три издания: газеты «Азия ньюс», и «Назар ньюс», а также сайт Gezitter.org. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам главы СЭЗ, СМИ указали в своих публикациях недостоверную информацию о том, что в ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

«В публикациях указывалось, что меня посадят. Никаких предпосылок для этого не было, на допрос меня не вызывали. СЭЗ «Бишкек» постоянно проверяют сотрудники ГКНБ. После этих публикаций у меня поднялось давление, я попал в реанимацию. Сумму морального ущерба определит суд, но я указал, что прошу взыскать компенсацию в 50 миллионов сомов», — сказал Кудрет Тайчабаров.

Глава СЭЗ отметил, что дата судебного заседания не назначена, поскольку издания не указали свои юридические адреса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212756/
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