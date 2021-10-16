В городе Ош проверяют качество горячего питания в школах

В Оше проводится мониторинг качества горячего питания в учреждениях образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Работа ведется по плану координационного совета по вопросам здравоохранения при мэрии Оша на 2021 год. Комиссия во главе с вице-мэром южной столицы Венерой Рыскуловой на местах проводит проверку качества горячего питания установленным правилам и нормам. Выездные мероприятия проводятся уже третий день подряд, проверено 17 школ.

«Акцент сделан на санитарно-эпидемиологические нормы столовых школ города, соответствие заявленным нормам горячего питания для учащихся начальных классов школ. Проверяется также соблюдение правил пожарной безопасности и готовность школ к началу отопительного зимнего периода. В ходе проверок уже выявлен ряд нарушений подрядчиком качества поставляемой продукции», — рассказали в мэрии.