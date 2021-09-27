В Кыргызстане почти 100 заводов и ферм могут лишиться статуса племенных

Почти 100 заводов и ферм могут лишиться статуса племенных. Соответствующий проект постановления кабинета министров на общественное обсуждение вынесло Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Как отмечается в справке-обосновании, в Кыргызстане животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. В последние годы идет стабильный рост численности поголовья сельскохозяйственных животных, однако удельный вес породных животных в республике составляет 40-45 процентов от всего поголовья.

«При стабильном увеличении поголовья скота — очень низкие продуктивные качества разводимых животных. Это результат отсутствия системной селекционно-племенной работы, которые привели к ухудшению качественного состава сельскохозяйственных животных и утрате ценного генетического потенциала разводимых животных», — отмечают в ведомстве.

В Минсельхозе добавляют, что необходимо срочно переходить от количества к качеству разводимого скота и птицы. Для реализации этой задачи большая роль отводится племенным хозяйствам. В перспективе им будет оказана государственная поддержка в виде предоставления сельскохозяйственных угодий для кормопроизводства, лизинг племенных животных и техники, а также льготное кредитование.

В ведомстве отметили, что проверили 263 племенных субъекта на соответствие племенному статусу.

«По итогам проведенной проверки осталось 166 племенных субъекта: 25 племенных завода и 141 племенная ферма. Лишенные статуса хозяйства после устранения замечаний могут подать заявки на следующую аттестацию», — добавили в Минсельхозе.