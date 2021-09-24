С начала года фермерам Кыргызстана выдано более 5 миллиардов сомов кредитов

Для финансовой поддержки фермерам Кыргызстана с начала года было выдано 10 тысяч 142 льготных кредита. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил замминистра сельского, водного хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев.

«ОАО «Айыл Банк», «РСК Банком» и другими коммерческими банками по состоянию на 16 сентября выдано денежных кредитов на сумму 5 миллиардов 488 миллионов 300 тысяч сомов», — уточнил он.

Отмечается, что 927 миллионов 700 тысяч сомов было выделено на растениеводство, 3 миллиарда 35 миллионов 600 тысяч — на животноводство, 1 миллиард 525 миллионов сомов — на переработку сельхозпродукции.