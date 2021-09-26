Неделя-24. Бензин бьет ценовые рекорды, а коронавирус почти отступил

Цены на бензин в Кыргызстане стали выше, чем в России. Бензин марки Аи-92 в РФ стоит 53,9 сома, а у нас на 3,6 сома дороже — 57,5 сома. Аи-95 на российских АЗС продают по 59,6 сома, а в КР — по 62 сома. Дешевле российского в Кыргызстане только дизельное топливо, которое стоит 51,7 сома. В РФ же средняя цена на солярку составляет 58,7 сома.

В Кыргызстане смертельных случаев среди вакцинированных от COVID-19 не зарегистрировали. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, в ведомстве проанализировали заболеваемость. «99,9 процента заболевают те, кто не прошел вакцинацию», — сказал он и добавил, что самый низкий темп вакцинации отмечается в Бишкеке. На сегодня обе дозы вакцины получили свыше 588 тысяч человек.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

О делимитации кыргызско-таджикской границы

Фото из интернета. Назирбек Борубаев

В конце августа президент Садыр Жапаров заявил, что более 50 процентов границы с Таджикистаном согласованы. Как известно, 519 километров линии кыргызско-таджикской границы были описаны еще несколько лет назад. По остальным 451 километру страны не могут прийти к консенсусу. Тем временем конфликты на границе с каждым годом только усиливаются и число человеческих жертв растет. О переговорах по согласованию линии границы 24.kg рассказал специальный представитель кабинета министров по приграничным вопросам администрации президента Назирбек Борубаев.

Когда ждать очередной волны коронавируса

Заражение коронавирусом в Кыргызстане продолжает снижаться. В день регистрируют менее 100 новых случаев. Но уже во второй половине ноября может вновь начаться рост. О том, как может развиваться ситуация, редакция 24.kg поговорила с Айбеком Мукамбетовым, специалистом по общественному здравоохранению, директором программы «Общественное здравоохранение» Фонда «Сорос — Кыргызстан», членом независимой группы прогнозирования.

Кого обвиняли в попытке захватить власть в Кыргызстане

Фото 24.kg. Падение рейтинга и появление недовольных власти вновь пытаются нивелировать уголовными делами о захвате власти

Новое дело о захвате власти возбудило МВД на прошлой неделе. Речь именно о захвате власти, а не о попытке, хотя все обвинение основано лишь на аудиозаписи разговора, которую распространили в соцсетях. Она не очень хорошего качества: отдельные фразы не слышны. Записан разговор двух мужчин. Это не первое подобное сомнительное дело о попытке захватить власть в Кыргызстане. 24.kg напоминает, кому еще за последние 10 лет предъявляли аналогичные обвинения.

Зачем в Кыргызстане переписывают законы

В соответствии с новой Конституцией в Кыргызстане проводят инвентаризацию законодательства. Для этого создали рабочую группу. В Минюсте проанализировали законодательство за последние 30 лет и определили перечень документов, нуждающихся в доработке. Предстоит перелопатить 359 законов. Их распределили между 15 отраслевыми подгруппами. Подробнее — «Инвентаризация законодательства. Почему качество не терпит суеты».

Как Кыргызстан стал ненадежным поставщиком

Фото 24.kg. Золотодобытчики, работающие в республике, попали в очередную неприятную ситуацию

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков. Теперь отечественная компания не входит в Good Delivery List, что может негативно сказаться на деятельности аффинажного завода, стоимости золота и инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Подробнее о ситуации — «Об обесцененном кыргызском золоте как следствии решений отдельных чиновников».

Зачем через парламент продавливают ненужное

Весной 2020 года депутаты Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев и Бактыбек Турусбеков предложили развивать финансовые технологии. Национальный банк и кабинет министров выступили против инициативы, потому что она угрожает стабильности финансовой системы. К скандальному документу вернулись этой осенью. До ухода на каникулы Жогорку Кенеш долго сомневался, что делать с документом. Определиться депутаты не смогли. Они вроде солидарны с Нацбанком, но боятся... обидеть коллегу. Подробнее — «О финансовых технологиях. Когда аргументы слабые, но есть депутатский мандат».

Бишкек захлебывается без автобусов и маршруток

Фото 24.kg. Мэрия Бишкека не первый год обещает исправить ситуацию с общественным транспортом, но она только ухудшается

С началом учебного года проблема с нехваткой общественного транспорта в Бишкеке снова обострилась. Люди вынуждены проводить много времени в ожидании транспорта, а потом чуть ли не идти на его штурм. Подробнее о ситуации в материале «Проблемы с общественным транспортом. Что обещает мэрия после повышения тарифа».

Смерть на колесах

В Кыргызстане увеличилось количество ДТП. В этом году произошло больше 4 тысяч аварий. Это на треть больше, чем годом ранее, когда зарегистрировали 3 тысячи 474 ДТП. Понятно, что пандемия и карантин сказались на цифрах. Но даже после снятия локдауна, такого количества смертей на дорогах не наблюдалось. За восемь месяцев на дорогах страны погибли 497 человек. Подробнее — «Страшнее COVID-19: почему ежегодно все больше людей умирает на наших дорогах».

На руинах спортивных достижений

Фото 24.kg. Так сегодня выглядит единственный в Кыргызстане открытый плавательный бассейн олимпийского стандарта

Эстрадные концерты и торговые выставки — первое, что приходит на ум кыргызстанцам при упоминании Дворца спорта. Спустя 47 лет после открытия главной спортивной арены страны от спорта в ней осталось совсем немного. Уникальный объект, признанный памятником истории и архитектуры, сегодня и вовсе может погибнуть. Подробнее в репортаже «Дворец спорта. Разрушенные надежды олимпийских чемпионов».

О торговле на вакцинации от коронавируса

Минздрав Кыргызстана бодро и гордо рапортует каждый день о числе вакцинированных против коронавируса. Но насколько достоверны эти цифры? В редакцию пишут, что учителя покупают сертификаты, чтобы администрации школ прекратили их принуждать прививаться. Корреспонденту 24.kg удалось получить сертификат в течение часа бесплатно.

29-летняя бишкекчанка о жизни и бизнесе в Китае

Фото из личного архива Мээрзат Омуралиевой. В городе Иу безопасно жить

29-летняя Мээрзат Омуралиева из Бишкека живет в Китае. За несколько лет она смогла открыть свой бизнес в Поднебесной и привыкнуть к жесткой дисциплине. О том, как ей удалось обосноваться в Поднебесной, она рассказала 24.kg.

Почем бишкекские квартиры и дома

В последний год жилищный рынок несколько приуныл, но сейчас ситуация понемногу выправляется. Примечательно, что на цене квадратного метра падение покупательского интереса практически не отразилось. Международная компания Baker Tilly проанализировала куплю-продажу недвижимости с 2018 года по первый квартал 2021-го. Подробнее — «Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости».

Карабалтинец хочет восстановить родную школу

Фото 24.kg. Иван Катунцев

Кара-Балтинская средняя школа № 7 в этом году вновь не увидела учеников. Уже шесть лет она остается забытой и заброшенной. Окна разбиты. В классы наведываются бездомные. Иван Катунцев — один из бывших ее учеников, решился на смелый проект — отреставрировать школу за счет пожертвований и вернуть ее городу.

Когда семейное насилие заканчивается убийством

В Кыргызстане семейное насилие стало более жестоким, агрессивным и все чаще заканчивается убийством жертвы. Печальную статистику привела глава Ассоциации кризисных центров КР Толкун Тюлекова, выступая на международной онлайн-конференции «Сообща остановим насилие».

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Дмитрия Бронникова. Млечный путь, ущелье Аламедин

Погода стоит в Кыргызстане прекрасная. Так что еще есть время выбраться на природу и полюбоваться осенними красками, подышать чистым воздухом и сделать красивые фотографии или записать видео. А мы обязательно поделимся ими со всеми читателями 24.kg — «Мгновения жизни. Млечный путь и ущелье Ак-Суу».

Что делать, если подбросили наркотики?

Даже самый законопослушный гражданин может стать фигурантом дела по наркотической статье. Таковы реалии Кыргызстана. Известный адвокат Анатолий Сафонов рассказал 24.kg, как уберечь себя от милицейского беспредела и что делать, если наркотики вам все-таки подкинули.