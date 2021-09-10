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Общество

Агентство США поможет фермерам из Базар-Коргона в переработке чеснока

Агентство США по международному развитию (USAID) поддержало расширение предприятия по переработке чеснока в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает посольство Америки в Кыргызстане.

Уточняется, что в рамках проекта USAID «Агросоода» предприятие Жаныл Капаровой получило оборудование для сушки и резки черемши (дикого чеснока). В результате ожидается создание десятков новых рабочих мест и увеличение экспорта чеснока в соседний Узбекистан.

Производственная мощность предприятия вырастет с 30 до 80 тонн сушеного чеснока за сезон. Это позволит не только увеличить экспорт в соседний Узбекистан, но и принесет пользу местным фермерам, которые поставляют продукцию. Ранее предприятие закупало чеснок примерно у 15 местных производителей, однако в следующем году оно планирует работать с 220 фермерами.

«Я надеюсь, что мы сможем нанять больше людей на нашем предприятии. В настоящее время у нас на постоянной основе работают 10 человек. Благодаря повышению производства мы наберем еще 60 человек», — говорит Жаныл Капарова.

Дикий чеснок — это богарное растение, которое не требует значительных дополнительных затрат от фермера. Благодаря этому, они могут осваивать ранее не используемые земли в горных местностях. Жаныл Капарова помогает обучать фермеров, чтобы они могли выращивать чеснок в соответствии с отраслевыми стандартами.

«Мы рады, что поддержка таких предприятий положительно сказывается на многих аспектах сельского хозяйства: индивидуальные фермеры, возделывание новых земель, торговля и экспорт, а также создание новых рабочих мест. Наша главная цель — создание экономических возможностей и повышение уровня жизни кыргызстанцев», — говорит Джошуа Темплтон, директор отдела экономического развития USAID.

Проект USAID «Агросоода» направлен на увеличение рабочих мест и доходов в Кыргызстане за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и расширения торговых возможностей с Узбекистаном.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206723/
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