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Общество
Сюжет: COVID-19

Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ

Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ, а также проверить остроту зрения в столичных ЦСМ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в столице с 1 по 10 сентября проходит широкомасштабная акция, посвященная вакцинации против COVID-19.

«В центрах семейной медицины проводится медицинский осмотр приписанного и неприписанного населения бригадами медработников, состоящими из хирургов, ЛОР-врачей, офтальмологов, неврологов, эндокринологов, кардиологов с проведением активной разъяснительной работы о важности и необходимости прохождения вакцинации», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, по показаниям горожане смогут пройти на бесплатной основе УЗИ, ЭКГ и проверку остроты зрения.

Время работы: с 13.00 до 18.00, включая субботу.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205846/
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