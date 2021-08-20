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Общество

Давайте жить дружно. Студенты из Пакистана обратились к кыргызстанцам

Федерация пакистанских студентов в Кыргызстане высказалась по поводу того, что бишкекчане обеспокоены наплывом иностранцев, предположительно, из этой страны, а также из Афганистана и Ирана.

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Они призвали кыргызстанцев избегать негативного отношения к иностранцам.

«Эти люди, которых вы видите на улицах столицы, не студенты. Они находятся здесь на 15-дневном карантине, после чего вылетят в Дубай и другие страны. По мнению некоторых людей, пакистанцы в национальной одежде опасны для общества. Однако пакистанцы живут здесь на протяжении 20 лет. Хорошие и плохие люди есть везде. Иностранные студенты здесь только для того, чтобы получить достойное образование и внести вклад в развитие экономики страны. Почему бы нам не попытаться жить дружно?» — говорится в обращении.

Несмотря на неприемлемое отношение некоторых граждан, мы никогда не жалуемся, а наоборот, уважаем и любим эту страну (Кыргызстан) и народ.

из обращения студентов из Пакистана

Ранее бишкекчане сообщали, что в последнее время на улицах города появилось много мужчин в пуштунских нарядах (длинная рубашка и шаровары). Пользователи соцсетей считают, что это связано с событиями в Афганистане, где радикальное движение «Талибан» (запрещено в Кыргызстане. — Прим. 24.kg) объявило о полном контроле на всей территории страны. Тысячи беженцев пытаются покинуть республику, несколько сотен уже выехали.

В Погранслужбе ГКНБ опровергли информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что беженцы из Афганистана массово прибывают в КР. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204656/
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