Таалайбек Сарыбашов пообещал, что Бишкек возродит славу зеленого города

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов пообещал, что столица возродит славу зеленого города.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, об этом он заявил на встрече с руководителями отделов центрального аппарата мэрии. И. о. мэра отметил важность своевременной координации и контроля городских служб со стороны руководителей отделов. Кроме того, он рассказал о встрече с акимами районов, которая прошла накануне и где даны поручения усилить работу по благоустройству, озеленению и наведению порядка на улицах столицы.

«Таалайбек Сарыбашов подчеркнул, что мэрия столицы возродит былую славу Бишкека как города-сада, особо уделив внимание озеленению и санитарной очистке», — отметили в мэрии.