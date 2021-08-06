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Общество

Таалайбек Сарыбашов пообещал, что Бишкек возродит славу зеленого города

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов пообещал, что столица возродит славу зеленого города.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, об этом он заявил на встрече с руководителями отделов центрального аппарата мэрии. И. о. мэра отметил важность своевременной координации и контроля городских служб со стороны руководителей отделов. Кроме того, он рассказал о встрече с акимами районов, которая прошла накануне и где даны поручения усилить работу по благоустройству, озеленению и наведению порядка на улицах столицы.

«Таалайбек Сарыбашов подчеркнул, что мэрия столицы возродит былую славу Бишкека как города-сада, особо уделив внимание озеленению и санитарной очистке», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203356/
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