Адвокаты добиваются возобновления расследования по факту смерти Аскарова

Адвокаты добиваются возобновления расследования по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Он скончался 25 июля 2020 года в ИК № 47.

Как пояснил 24.kg юрист Айдар Сыдыков, решение о прекращении опротестовали в суде. Первая инстанция — Свердловский районный суд Бишкека заявление защитников не удовлетворил, они подали жалобу в Бишкекский горсуд.

«Будем требовать, чтоб постановление суда было отменено и материалы для проведения расследования передали в ГКНБ. ГСИН не могла все сделать объективно в силу того, что сама является субъектом проверки», — отметил Айдар Сыдыков.

Он добавил, что нужно добиваться, чтобы с Азимжана Аскарова были сняты все обвинения посмертно. Но это должно быть политическое решение. «Правовые механизмы мы исчерпали. Обратились в Комитет ООН, что не исполнены их рекомендации по Аскарову, чтобы были санкции в отношении лиц, виновных в его смерти», — сказал Айдар Сыдыков.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.