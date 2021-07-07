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Общество

В Кыргызстане снизили пороговый балл в вузы для лиц с инвалидностью

Министерство образования и науки снизило пороговый балл для абитуриентов с инвалидностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель ОФ «Жарыктык» Гульзар Дуйшенова.

По ее словам, теперь абитуриенты с инвалидностью I и II групп с результатом ОРТ 100 баллов могут поступать в вузы на бюджет (за исключением медицинских и фармацевтических направлений), 95 баллов — на контракт.

Отметим, что в этом году пороговый балл по основному тесту составляет 110, по предметному тесту — 60. Для тех, кто подает заявки для обучения на контрактной основе, пороговый балл установлен на уровне 105 (за исключением медицинских и фармацевтических специальностей).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200123/
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