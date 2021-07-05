Через службу 118 теперь можно записаться на вакцинацию

Службу 118 усилили. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

В ведомстве отметили, что в первую очередь увеличен штат операторов, к работе привлечены опытные врачи центров семейной медицины, ординаторы и студенты старших курсов Медицинской академии.

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«Для них были организованы специальные подготовительные тренинги, на которых операторам рассказали о правилах работы и необходимых навыках ведения разговора с обращающимися, а также о порядке работы со специальными цифровыми решениями. Также проведены работы по увеличению каналов связи в целях повышения доступности службы для населения», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что расширен функционал службы 118. Теперь обращающиеся могут записаться на вакцинацию, уточнить информацию по вопросам, связанным с ее прохождением.

Операторы службы 118 также обеспечены горячим питанием. Помощь по доставке питания оказана «Гильдией добра».

В ведомстве добавили, что усиление службы проведено при финансовой поддержке ПРООН в партнерстве с Фондом «Сорос — Кыргызстан».