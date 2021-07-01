Школьников из Кыргызстана приглашают на бесплатные курсы российского центра

Кыргызстанцев приглашают на бесплатные дистанционные курсы российского центра «Сириус». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, вниманию учащихся 7—11-х классов представлены образовательные программы по математике, информатике, физике, химии, лингвистике, разработанные преподавателями ведущих вузов и школ России.

Курсы состоят из видеолекций с конспектами, обязательных упражнений и факультативных задач для самостоятельного решения. Заниматься можно в удобное время и удобном темпе. Один курс можно пройти за 80—120 часов. Участники получат электронные сертификаты.

Чтобы начать обучение, нужно зарегистрироваться в системе «Сириус.Курсы».