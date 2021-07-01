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Общество
Сюжет: COVID-19

Относиться как к гриппу. Сингапур представил новую стратегию борьбы с COVID-19

У Сингапура лопнуло терпение. Этот город-государство долгое время был одним из примерных борцов с пандемией COVID-19. И вот теперь он представил новую политику, полностью меняющую подход к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают зарубежные СМИ,

Сингапур будет относиться к COVID-19 так же, как и к любым другим постоянно присутствующим болезням. Например, как к гриппу. Цель свести передачу вируса к нулю больше не ставится.

Количество случаев заражений больше объявляться не будет. Власти станут фиксировать только госпитализацию, тяжелые случаи и смертность (как для гриппа). Карантин для путешествующих отменяется. Как и изоляция близких контактов заболевших.

Тестирование на COVID-19 и вакцинация будут, разумеется, продолжены. Однако власти Сингапура пояснили, что вакцинация не может полностью прекратить заражения. Ее цель — уменьшить количество тяжелых случаев, то есть аналогично прививкам от гриппа. При этом тестирование перейдет с носоглоточных мазков, выполняемых медперсоналом, на антиген-тесты и анализы по дыханию, предназначенные для самостоятельного использования.

Сингапур осознал, что COVID-19 — это очень надолго.

Власти Сингапура не станут вводить новый план немедленно. Его начнут применять постепенно, учитывая ситуацию. В том числе с добровольной вакцинацией, которая составляет ключевую часть стратегии.

В презентации плана, изложенной министрами здравоохранения, финансов и труда (они руководят коронавирусным штабом Сингапура), говорится: «Прошло 18 месяцев с начала пандемии. Наш народ устал от борьбы. Все спрашивают: когда и как закончится пандемия? Плохая новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая новость в том, что можно нормально жить и при наличии вируса».

«Вирус продолжит мутировать, и, следовательно, выживать в обществе. Пример такой болезни — грипп. Каждый год многие люди заболевают гриппом. Подавляющее большинство выздоравливает. Им не нужна госпитализация и минимальные лекарства или никаких. Но меньшинство, особенно старики и люди с хроническими заболеваниями, могут тяжело заболеть, а некоторые умирают. Мы не можем ликвидировать вирус. Но мы можем превратить пандемию в нечто намного менее опасное, как грипп или ветрянка, и жить дальше своей жизнью», — объяснили свою новую политику сингапурские министры.

Чиновники отметили, что история показала — каждая пандемия сама приходит к концу. И призвали собрать все силы, чтобы этот конец наступил быстрее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199567/
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