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Общество
Сюжет: COVID-19

Первая в Европе. Исландия сняла все ограничения, введенные ранее из-за COVID-19

Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило правительство страны на своем официальном сайте.

Ограничительные меры были введены в марте 2020 года. Сейчас уже 87 процентов взрослого населения Исландии получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19.

Около 60 процентов привиты полностью, говорится в публикации. С сегодняшнего дня жители Исландии больше не обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, там отменили требование носить защитные маски и ограничения на собрания.

Исландия стала первой из европейских стран, отменивших ограничительные правила.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199033/
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