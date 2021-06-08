В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 10 медработников, из них один — в красной зоне. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали два случая, Оше — шесть, Джалал-Абадской и Баткенской областях — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны шесть медработников, из домашней изоляции — восемь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 766, из которых выздоровели 4 тысячи 638 медработников.