В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 781 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 16 пациентов, в больницах — 1 тысяча 765. В том числе 99 человек — в крайне тяжелом состоянии, 496 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 137 человек (или 64,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 33 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 311 человек. В Бишкеке выписаны 153 человека, Оше — 15, Чуйской области — 81, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 16, Баткенской — 5.

С начала марта 2020 года выздоровели 101 тысяча 33 человека.



Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.