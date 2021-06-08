В Кыргызстане за сутки выявили еще 379 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 149 случаев, Оше — 50, Чуйской области — 96, Ошской — 32, Таласской — 1, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 9.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 107 тысяч 714 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.