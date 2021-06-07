COVID-19 в мире. Заразились более 173,3 миллиона, умерли более 3,7 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 294 тысячи 147 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 173 миллиона 315 тысяч 599 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 362 тысячи 269), Индии (28 миллионов 909 тысяч 985), Бразилии (16 миллионов 947 тысяч 62), Франции (5 миллионов 774 тысячи 361), Турции (5 миллионов 287 тысяч 980), России (5 миллионов 67 тысяч 246), Великобритании (4 миллиона 532 тысячи 802), Италии (4 миллиона 232 тысячи 428), Аргентине (3 миллиона 955 тысяч 439), Германии (3 миллиона 708 тысяч 898), Испании (3 миллиона 697 тысяч 981), Колумбии (3 миллиона 571 тысяча 67).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 729 тысяч 410. За трое суток показатель вырос на 30 тысяч 872 человека. В том числе в США всего скончались 597 тысяч 628 человек, Бразилии — 473 тысячи 404, Индии — 349 тысяч 186, Мексике — 228 тысяч 804, Великобритании — 128 тысяч 103, Италии — 126 тысяч 523 и России — 121 тысяча 711.

В Кыргызстане зарегистрировали 107 тысяч 335 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 450 тысяч 868, Узбекистане — 101 тысячу 964, Таджикистане — 13 тысяч 308.