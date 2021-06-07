В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 14 медработников, из них двое — в красной зоне. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали пять случаев, Оше и Баткенской области — по два, Ошской Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях — по одному.

За сутки с выздоровлением из домашней изоляции выписаны пять медработников.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 756, из которых выздоровели 4 тысячи 624 медработника.