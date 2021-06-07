В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 725 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 958 пациентов, в больницах — 1 тысяча 767. В том числе 109 человек — в крайне тяжелом состоянии, 493 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 129 человек (или 63,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 36 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 275 человек. В Бишкеке выписаны 187 человек, Оше — 18, Чуйской области — 50, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 9.

С начала марта 2020 года выздоровели 100 тысяч 722 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.