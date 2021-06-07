В Кыргызстане за сутки выявили еще 362 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 209 случаев, Оше — 39, Чуйской области — 30, Ошской — 30, Таласской — 3, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 19, Баткенской — 9.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 107 тысяч 335 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.