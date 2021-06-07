По их мнению, антитела, вырабатываемые организмом после COVID-19, имеют схожие признаки с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца и кожи.

Как показали результаты, первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно их выявили у участников исследования, перенесших COVID-19 в легкой и тяжелой формах.