Защищают ли вакцины от мутирующих штаммов COVID-19: комментарий ученого

Заместитель директора Центра Научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, спасает ли вакцина от новых штаммов коронавируса и когда закончится пандемия.

«Коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться в Китае, и этот первый вариант был завезен в США и Австралию — вариант А. Вариант B в основном превалирует в Восточной Азии. И вариант С — в Европе и Гонконге. Естественно, все эти варианты продолжили развиваться самостоятельно. Поэтому организован постоянный мониторинг — ученые всего мира следят за тем, как меняется вирус и его свойства», — отметила она.

По ее словам, опасений в связи с появлением новых измененных штаммов действительно высказывается очень много.

Но, например, в отношении британского штамма, наделавшего столько шума, последние данные исследований не подтверждают его повышенную контагиозность, о которой так много говорили вначале. Наталья Пшеничная

Она отметила, что сейчас уже ясно, что его широкое распространение в Великобритании все-таки в большей степени было связано с нарушением противоэпидемического режима.

«Сейчас внимательно наблюдаем за бразильским штаммом, который, как считается, демонстрирует способность к повторному заражению переболевших. Но опять же более детальные наблюдения показывают, что это происходит в редких, буквально единичных случаях. Ничего из ряда вон выходящего в таких свойствах коронавируса нет. Ученым-медикам известно, что тем же штаммом гриппа тоже можно иногда переболеть повторно в силу индивидуальных особенностей иммунной системы человека, у которого по какой-то причине не выработались антитела к этому штамму», — сказала Наталья Пшеничная.

Ученый добавила, что южноафриканский и индийский штаммы тоже вызывали сначала большую настороженность: предполагалось, что обе эти разновидности коронавируса имеют свойство «ускользать» от иммунного ответа.

По ее словам, данные последних исследований, проведенных в Великобритании агентством Public Health England (PHE) (головная организация, отвечающая за здравоохранение Великобритании), подтверждают эффективность существующих вакцин в отношении измененных штаммов.

«Поэтому пока мы не опасаемся того, что вирус эволюционирует (это естественное свойство вируса), но, конечно, пристально наблюдаем за мутациями, которые продолжают выявлять в его геноме вирусологи в разных странах. Сроки возвращения к стабильной эпидемиологической ситуации во многом зависят от нас с вами, нашего поведения, в том числе нашей готовности сделать прививку. Основной залог сдерживания инфекции — это коллективный иммунитет, который вырабатывается благодаря приобретению антител и тренировке клеточной памяти с помощью вакцинации. Так что наша основная задача на будущее — соблюдаем все меры предосторожности и активно вакцинируемся», — резюмировала Наталья Пшеничная.