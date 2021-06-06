COVID-19. Красный Полумесяц запустил скорую помощь для жителей Чуйской области

В связи с опасностью COVID-19, которая сохраняется по сей день, Красный Полумесяц Кыргызстана запустил скорую помощь для жителей Чуйской области, чтобы помочь тем, кто наблюдает у себя симптомы коронавирусной инфекции. Об этом 24.kg сообщили в организации.
По ее данным, помощь оказывается абсолютно бесплатно.
Круглосуточная горячая линия в городах Бишкеке, Токмаке, Кара-Балте и Канте:
- 0709400600;
- 0772455660;
- 0222264609.
В офисе Красного Полумесяца также отметили, что акция поспособствует разгрузке горячей линии 118, куда в основном обращаются кыргызстанцы.