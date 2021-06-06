COVID-19. Красный Полумесяц запустил скорую помощь для жителей Чуйской области

В связи с опасностью COVID-19, которая сохраняется по сей день, Красный Полумесяц Кыргызстана запустил скорую помощь для жителей Чуйской области, чтобы помочь тем, кто наблюдает у себя симптомы коронавирусной инфекции. Об этом 24.kg сообщили в организации.

По ее данным, помощь оказывается абсолютно бесплатно.

Круглосуточная горячая линия в городах Бишкеке, Токмаке, Кара-Балте и Канте:

0709400600;

0772455660;

0222264609.

В офисе Красного Полумесяца также отметили, что акция поспособствует разгрузке горячей линии 118, куда в основном обращаются кыргызстанцы.