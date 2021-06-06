Вдохновляют женщины. Кыргызстанка в США о стереотипах и мечте, которая сбылась

Эльвира Калмурзаева учится в США по магистерской программе «Фулбрайт» в Техасском университете A&M. Из-за COVID-19 половину семестра она занималась онлайн из Кыргызстана, только в конце 2020 года смогла уехать в штаты и почти сразу стала членом наблюдательного совета Красного Креста. Сейчас девушка проходит стажировку в исследовательском институте.

В свободное от учебы, исследований и работы время Эльвира в соцсетях рассказывает о программе «Фулбрайт» и поддерживает кыргызских женщин в борьбе за свои права.

Эльвира Калмурзаева рассказала 24.kg, как сбылась ее мечта — получить магистерскую степень в США.

— Эльвира, где вы родились, выросли?

— Родилась я в Республике Удмуртия России. Родители там работали. Потом вернулись в Кыргызстан, и я училась в школе имени Чкалова в Нарыне. В 11-м классе уехала в США по программе обмена школьников. Год прожила в штате Мэриленд. Потом поступила в Кыргызско-Турецкий университет «Манас». Училась шесть лет, за это время три раза сменила специальность. Сначала поступила на журналистику, затем перешла на английский язык и литературу, а окончила в итоге факультет международных отношений. Несколько раз сдавала экзамены, чтобы перейти с одного факультета на другой.

Фото Эльвиры Калмурзаевой

— Когда и как вы уехали в США?

— В штаты я приехала в конце декабря 2020 года. Из-за пандемии долго не могла приехать, границы были закрыты. Пришлось первое время учится в КР в онлайн-режиме.

Из-за разных часовых поясов, занятие у меня проходили ночью, а днем делала домашние задания.

Сейчас живу в Техасе. Учусь на магистратуре по международному развитию и экономической политике.

— Расскажите, как вы поступили на программу. Сколько времени ушло на подготовку к экзаменам? Какие были трудности?

— Я всегда хотела учиться в штатах, это моя давняя мечта. Потому что здесь качественное образование, профессорский состав профессиональный, есть возможность обмена опытом и трудоустройства.

Чтобы поступить на магистратуру, я готовилась два года. Даже приезжала в США, чтобы ознакомиться с университетами. Мне надо было найти вуз, который отвечает всем моим требованиям и где мне дадут знания больше и качественнее, чем в Европе.

Первый этап планирования поступления — провести исследование по вузам в соответствии с вашим направлением.

После идет процесс подачи документов: написать заявление, подготовить рекомендательное письмо и эссе и другие требования. Этот этап оказался для меня сложным: я работала, и пришлось брать отпуск.

Но по сравнению с другими студентами у меня было больше шансов, так как это моя вторая магистратура. До этого я училась в Академии ОБСЕ и уже имела опыт подачи подобных заявок, могла изложить свои мысли, делала исследования.

У меня есть YouTube-канал, где я рассказываю, как поступить на магистратуру за границей.

— Как у вас прошел адаптационный период за границей и были ли трудности?

— У меня был опыт жизни в штатах, поэтому адаптационный период прошел легче. Но пандемия усугубила ситуацию: все было закрыто, общественного транспорта нет, я жила в студенческом городке и было сложно передвигаться без машины. Но мне помогли одногруппники, с которыми я во время онлайн-обучения познакомилась и подружилась.

Фото Эльвиры Калмурзаевой. С одногруппниками

— К чему не могли долго привыкнуть?

— Не могу привыкнуть к очень низкой температуре в помещениях. В Техасе уже весной становится очень жарко, а местные любят прохладу. Я живу с тремя американками, температура воздуха у нас в доме 18 градусов. Я единственная, кто все время кутается в одежду, другие ходят в шортах.

В целом в Техасе очень приветливые люди, чем-то даже похожи на нас — кыргызов. Здесь ценятся семейные отношения, люди всегда готовы помочь. Эльвира Калмурзаева

— Как вы попали в наблюдательный совет Красного Креста?

— Меня взяли по программе, которая есть в нашей школе для молодых профессионалов, обучающихся менеджменту. Я стала членом наблюдательного совета Красного Креста в январе 2021 года.

Фото Эльвиры Калмурзаевой. Член наблюдательного совета Красного Креста

Сейчас организация направила больше усилий на вакцинацию против COVID-19. Я учусь, как управлять работой организации в предотвращении последствий природных катаклизмов. В Техасе изменчивая погода. Это еще один момент, к чему я не могу привыкнуть. Осенью бывают наводнения. Недавно была гроза и град величиной с перепелиные яйца. В январе был шторм, мы помогали местному населению.

— Хватает ли у вас времени на работу и учебу?

— Трудно, но терпимо. В Красном Кресте я волонтер, поэтому у меня свободный график работы. В университете получаю стипендию, там есть определенные требования. Например, с прошлой недели я прохожу стажировку в исследовательском НПО, которое базируется в Вашингтоне. Они изучают Евразию, в том числе Центральную Азии. Мне очень интересно работать с людьми, которые изучают наш регион.

— Какие изменения вы в себе отмечаете за время пребывания за границей?

Стала больше улыбаться. Мнение, что у американцев фальшивая улыбка, ошибочно. Эльвира Калмурзаева

— Они отзывчивые и, несмотря на личные трудности, остаются позитивными.

В университете я единственная студентка из Кыргызстана. Есть граждане Украины, жители Африки и многих других стран, что дает мне возможность узнавать их народные особенности и события, происходящие в их странах.

— Как считайте, не будет ли трудно вам вернуться назад и жить в Кыргызстане?

— Мне было очень сложно, когда в 17 лет, прожив год в США, я вернулась на родину. Обычно нас готовят к культурному шоку, который может произойти при посещении Америки, но у меня было наоборот. Я вернулась совсем другим человеком, повзрослевшим.

Теперь после двухлетнего обучения в США будет сложно жить в Кыргызстане, у меня могут быть претензии к стране, к происходящему.

Мне сейчас 30 лет. Кыргызстан — это мой дом. Я буду бесконечно любить и всегда возвращаться.

— В соцсетях вы часто пишете о роли и правах женщин в Кыргызстане. Как вы считайте, от каких стереотипов должно избавиться наше обществе в первую очередь?

— Нужно менять мировоззрение и отношение к женщинам. Это самая сильная часть нашего общества. В трудные минуты, в период экономического кризиса именно женщины находят пути выхода из ситуации. Кыргызские женщины меня очень вдохновляют. Одна из них — моя мама, она постоянно работала вместе с папой, чтобы нас прокормить, потом обучить.

Кыргызским женщинам все дается намного сложнее, чем мужчинам из-за наших стереотипов и дискриминации. Нам всем надо бороться с ними. Эльвира Калмурзаева

Например, принято считать, что девушке желательно выбрать гуманитарные профессии, а не технические. Что ей с раннего возраста надо идти к главной цели — рожать и воспитывать детей. Что место работы должно быть поближе к дому. Это все мешает нашим девушкам мечтать, строить более масштабные планы.

— Какие у вас планы на будущее?

— Сейчас одна цель — успешно пройти стажировку, сделать исследование. Потом у меня начнется второй курс, который намного сложнее первого. Надо готовиться. После окончания магистратуры хочу поработать в сфере международного развития или менеджмента.

— Чего вам не хватает за границей?

— Моей семьи. У нас тесная связь, поэтому я сильно скучаю. Друзей и нашей национальной кухни тоже очень не хватает.