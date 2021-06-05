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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились еще 11 медиков

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали два случая, в Чуйской области — четыре, Иссык-Кульской — два, в Оше, Джалал-Абадской и Баткенской областях — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписан один медик, из домашней изоляции — четверо.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 731, из которых выздоровели 4 тысячи 611 медработников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196547/
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