В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 648 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 915 пациентов, в больницах — 1 тысяча 733. В том числе 102 человека — в крайне тяжелом состоянии, 485 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 114 человек (или 64,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 32 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 320 человек. В Бишкеке выписаны 164 человека, Оше — 18, Чуйской области — 96, Ошской — 6, Таласской — 6, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 18.

С начала марта 2020 года выздоровели 100 тысяч 114 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.