В Кыргызстане за сутки выявили еще 413 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 157 случаев, Оше — 51, Чуйской области — 98, Ошской — 41, Таласской — 4, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 24, Баткенской — 8.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 106 тысяч 636 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.