Неделя-24. Очередные громкие аресты и забастовка водителей маршруток

Неделя началась с громких задержаний бывших высокопоставленных чиновников. Часть из них проходит по делу «Кумтора» как обвиняемыми, так и свидетелями. Самым громким, пожалуй, стал арест Асылбека Жээнбекова, экс-торага Жогорку Кенеша и родного брата бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. В СИЗО ГКНБ он проведет два месяца.

Фото 24.kg. Омурбека Бабанова оставили под стражей на два месяца

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова также водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца по делу «Кумтора». Под стражей он будет до 31 июля. Ранее адвокат заявил ходатайство о мере пресечения, не связанной с арестом, однако суд отказал. Ему предъявили обвинение по статье «Коррупция» УК КР.

Сюжет по теме Ситуация с «Кумтором»

Кроме того, на два месяца в СИЗО суд отправил экс-депутата парламента Исхака Пирматова. Он также проходит по делу «Кумтора». Как заявил его адвокат: «По проекту национализации «Кумтора» Пирматов воздержался от голосования. Это его решение привязывают к тому, что он имеет отношение к лоббированию определенных интересов».

Еще одним экс-депутатом Жогорку Кенеша, которого отправили по этому делу в СИЗО ГКНБ, стал Талант Узакбаев.

На допросах пока в качестве свидетелей побывали еще два бывших премьер-министра — Темир Сариев и Игорь Чудинов, а также экс-спикер парламента Дастан Джумабеков.

Фото 24.kg. Горожане в ожидании транспорта

Тем временем в Бишкеке водители маршруток устроили забастовку, оставив город практически без общественного транспорта. Причина одна — перевозчики требуют повысить цены на проезд. Одновременно с этим таксисты взвинтили стоимость проезда. Мэрия судорожно пыталась решить проблему, проводя совещания и выводя на улицы автобусы из гаражей госорганов.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Как в Кыргызстане судят коррупционеров

Фото 24.kg. В Кыргызстане продолжают задерживать бывших высокопоставленных чиновников

Весна-2021 закончилась громкими арестами. Уведомление о подозрении в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кумтор получили экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывший спикер Жогорку Кенеша и родной брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков. Экс-депутата Исхака Пирматова и нардепа Торобая Зулпукарова обвинили в незаконном обогащении. Но интереснее, какие приговоры уже вынесли за последние месяцы в отношении обвиняемых в коррупции.

Почему партии в Кыргызстане живут недолго

В Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. Осенью стартует избирательная кампания в Жогорку Кенеш. Основными игроками на поле остаются политические партии. Они будут формировать составы представительских органов муниципальной власти, затем седьмой созыв парламента. Несмотря на то что политорганизации дискредитировали себя, сегодня они по-прежнему остаются основой, вокруг которой выстраивается политическая повестка. Подробнее о ситуации в материале «Кланы, олигархи, семейственность. Что еще мешает партийному строительству».

Бишкек стал заложником маршруток

Фото 24.kg. Мэрия многие годы не может навести порядок в сфере общественного транспорта

В Бишкеке вновь бастуют водители маршрутных такси. Требование у них одно — повысить тариф на проезд. Это вторая с начала года крупная забастовка перевозчиков. Первая закончилась в пользу водителей — мэрия пообещала повысить тариф до 15 сомов. Правда, с тех пор тариф так и не изменился. Подробнее о ситуации в материале «Мэрия Бишкека vs перевозчики. Почему с комфортом горожане будут ездить не скоро».

Забастовка и тарифы. Как изменились цены за девять лет

Несколько дней маршрутки в Бишкеке не выходят на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд. Логика железная. Тарифы на проезд в последний раз поднимали в 2012 году. За это время подорожало все, но стоимость проезда осталась прежней. Подробнее в ценовом обзоре 24.kg.

Как депутаты и чиновники помогали бишкекчанам во время забастовки

В Бишкеке бастуют водители маршруток. Как решить проблему, местные власти не знают. Исправно курсирующие автобусы и троллейбусы и предоставленный частными компаниями транспорт положение не спасают. Кыргызстанцы давно не уповают на помощь государства и, как всегда, оперативно взялись помогать друг другу. 24.kg выяснило, а как депутаты Жогорку Кенеша и чиновники откликнулись на проблемы горожан.

Почему для бишкекчан питьевая вода становится проблемой

Фото 24.kg. Проблемы с питьевой водой в Бишкеке начались давно, но их никто не спешит решать

«Ни руки помыть, ни воды попить» — с приходом лета для бишкекчан, особенно жителей частного сектора, это становится обыденностью. Холодной воды в их трубах просто нет, а если и течет, то тоненькой струйкой. Но платить приходится по полной. Почему из года в год горожане сталкиваются с одной и той же проблемой и почему производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» ее не решает, разбиралось 24.kg.

Сколько людей убил коронавирус в Кыргызстане

Кыргызстан продолжает жить в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса. Вторую волну страна пережила относительно спокойно и расслабилась. Люди перестали соблюдать санитарные нормы, стали заниматься самолечением и обращаться к врачам в крайних случаях. Результат не заставил себя ждать. Сейчас в республике растет число заболевших и умерших. Подробнее — «Третья волна COVID-19. Рост смертей и сложности с вакцинами».

Кыргызстан ждет туристов. Чем удивлять будем?

Фото Султана Досалиева. Этногородок в урочище Кырчын

Новость о том, что в Кыргызстан будут пускать только вакцинированных туристов, вызвала широкий общественный резонанс. Оказалось, что между журналистами и чиновниками возникло недопонимание. Заместитель директора департамента туризма при Министерстве экономики и финансов Кыял Кенжематова рассказала 24.kg о действующем для туристов алгоритме, прогнозах на летний сезон и о том, чем может гордиться Кыргызстан.

Рейтинг вузов. Куда поступают лучшие выпускники

С 2012-го результаты Общереспубликанского тестирования стали определяющими при поступлении во все вузы, независимо от формы собственности. Редакция 24.kg изучила, какие высшие учебные заведения выбрали в 2020 году выпускники, набравшие высокие баллы по ОРТ.

Вспомнить о детях и защитить их

Фото из интернета. Абидин Турсунбаев — одна из жертв конфликта на границе

Ежегодно на кыргызско-таджикской границе происходит около 10 инцидентов. Чаще они ограничиваются словесными перепалками и перебрасыванием камнями, но не раз доходило и до обстрела мирного населения. Последний раз конфликт длился три дня, погибли люди. Детство ребятни приграничных сел Баткенской области нельзя назвать безоблачным. 24.kg узнало о судьбе детей, ставших жертвами конфликтов на границе, — «Большие маленькие жертвы. О детях Баткена, пострадавших в конфликтах на границе».

Государство не знает о существовании этих детей. Их имен нет в базе данных Государственной регистрационной службы. Они не ходят в школу или детский сад. Не могут обратиться в больницу, когда заболеют. Это дети без документов, которые вырастают и всю жизнь живут без паспорта. Сколько их среди нас и почему их постигла такая участь, выясняла журналист 24.kg — «Дети-«невидимки», или Как выживают в Кыргызстане без документов».

Трудно отстаивать права, когда ты маленький, безголосый и само государство не торопится тебя защищать. Новую редакцию Кодекса о детях внесли в парламент еще в конце 2019 года, но только несколько дней назад ее приняли в первом чтении. Не обошлось и без споров. Кабмин просил депутатов отложить документ, привычно сославшись на отсутствие финансов. А тем временем положение детей остается по-прежнему тяжелым. О ситуации в материале «Новый кодекс о детях. Кто защитит права ребенка».

Бомбардир Тосин Алерива о футболе, плове и дураках

Фото Тосина Алеривы. Во время одного из матчей

Один из сильнейших футбольных бомбардиров республики Тосин Алерива приехал в Кыргызстан из Нигерии больше 10 лет назад. Нападающий столичной «Алги» рассказал 24.kg о том, что удивляло его первое время, о том, к чему он привык и чего ему здесь не хватает.

Бассейны и аквапарки Бишкека

В Кыргызстане неделю стоит жара. Значит, самое время для бассейнов и аквапарков. Благо в Бишкеке и окрестностях их достаточно. Можно даже запутаться. Вспышка коронавируса вносит коррективы. При выборе места для отдыха старайтесь выбирать те бассейны, где можно соблюсти социальную дистанцию. 24.kg предлагает список мест, где можно поплавать и приятно провести время в выходные и будние дни.

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей 24.kg

Фото Виктора Клейменова. Ала-Арчинское ущелье

В такие выходные сидеть дома — прямо преступление. Пора выбираться из города на природу и активно путешествовать по стране. Но если все-таки не получается пока это сделать, присоединяйтесь к нашему виртуальному походу. Подробнее — «Мгновения жизни. Ала-Арчинское ущелье и озеро Борулу».

Как не стать жертвой клещевого энцефалита

В Кыргызстане стремительно растет число пострадавших от укусов клещей. С начала марта только в Бишкекский центр госсанэпиднадзора по этому поводу обратились 95 человек. По оценкам специалистов, к концу года с этой проблемой столкнутся тысячи жителей республики. Фельдшер реанимационной бригады бишкекского Центра экстренной медицины Владислав Кунц рассказал 24.kg, чем опасен клещевой энцефалит и как обезопасить себя от его тяжелых последствий.